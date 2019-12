Pedofilia nella Chiesa | il nunzio in Francia Luigi Ventura si dimette | è indagato per

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Poche ore dopo la decisione di Papa Francesco di abolire il segreto pontificio sulle violenze sessuali, ilapostolico inha rassegnato le sue dimissioni. L’arcivescovo, 75 anni compiuti il 9 dicembre,a Parigi dal 2009, è sotto inchiesta da parte della magistratura francese per molestie sessuali. A far partire le indagini, le denunce di un paio di giovani funzionari del municipio della Capitale francese. Secondo la testimonianza delle vittime le aggressioni si sarebbero verificate anche durante cerimonie ufficiali all’Hotel de Ville. Papa Francesco ha accettato la rinuncia all’incarico. Nel luglio scorso la Santa Sede aveva revocato l’immunità diplomatica a. A trasmettere in Vaticano la richiesta di revoca dell’immunità, presentata dalla procura della capitale francese, era stato il ministero degli Esteri di Parigi. Lo stessoaveva poi ...

