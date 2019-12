Pedofilia | cosa cambia con l’abolizione del segreto pontificio voluta da Papa Francesco

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019) Che cos’è ilcon il decreto Bergoglio A 10 mesi dal summit in Vaticano sui minori,ha promulgato due decreti storici, che prevedono l’abolizione delnei casi di violenza sessuale sui minori e fanno rientrare tra i “delitti più gravi” la detenzione e la diffusione di immagini pornografiche che coinvolgano minori fino all’età di 18 anni. La decisione, che avrà un vasta portata in molti Paesi in cui si indaga sullacausata da ecclesiastici, è contenuta in due documenti pubblicati oggi, 17 dicembre, a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Secondo l’articolo 1 del primo decreto, “non sono coperti dalle denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti” in materia di abusi su minori, delitti che invece, secondo il documento del 1974 sul ...

