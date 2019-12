Pechino schiera la sua nuova portaerei

Leggi la notizia su it.insideover

(Di martedì 17 dicembre 2019) La Shandong, secondadi, è entrata ufficialmente in servizio nella sempre più imponente Marina militare cinese. Con i suoi 36 caccia J-15, gli “Squali volanti”, il vettore aeronavale interamente sviluppato e costruito in Cina e ora pronto ad entrare in azione del Mar Cinese accanto alla più vecchia Liaoning. Varata dal presidente cinese, Xi Jinping, a Sanya, sull’isola-provincia di Hainan, launità navale porta il nome della storica provincia costiera un tempo controllata e fortificata dal Reich tedesco del Kaiser Guglielmo. Ed è il primo passo concreto della proiezioni di potenza cheintende portare nella regione nell’intera regione del Pacifico. A differenza della vecchia Liaoning, progettata con il supporto dell’Unione sovietica, la, prima nota come Type 001A, è destinata a solcare i mari più ...

