Patuanelli | “Mai incontrato Lufthansa per Alitalia Bankitalia? Non esercita vigilanza”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Bozza dl Taranto. Il Governo sta definendo gli ultimi dettagli per il provvedimento dedicato all’ex Ilva.gli altri nodi da sciogliere. ROMA – Sarà un finale di 2019 molto intenso al Mise. In queste ultime ore il Ministero è al lavoro per definire la bozza del dl Taranto. Secondo le indiscrezioni riportate dall’Ansa, il decreto è a buon punto anche se ancora non si conoscono i tempi dell’approvazione. La maggioranza spera di riuscire a dare il varo entro Natale ma molto probabilmente il tutto slitterà all’anno nuovo. Nessuna particolare novità rispetto alle ipotesi uscite fuori nei giorni scorsi. Previsti i bonus per tutte le aziende che assumeranno i lavoratori ex Ilva. Presenti agevolazioni per coloro che accetteranno un lavoro lontano dalla propria città oltre visite mediche gratis.attacca: ...

