Pattinatore salva una famiglia di cerbiatti intrappolati nel lago ghiacciato (Di martedì 17 dicembre 2019) Ryan Peterson, uscito il 3 dicembre per pattinare durante la pausa pranzo, si è ritrovato per purissimo caso a diventare un eroe per tre cerbiatti intrappolati nel ghiaccio del lago Ontario, in Canada. L'uomo è riuscito a trarre in salvo i tre animali che stavano rischiando di morire.

