Pattinaggio artistico a rotelle | Silvia Stibilj annuncia il ritiro dalle competizioni

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di addio per. La danzatrice triestina, dopo aver collezionato sei medaglie d’oro iridate nella specialità della Solo Dance, hato ildall’attività agonistica. La notizia era già trapelata nel mese di luglio al termine del segmento più lungo dei World Roller Games di Barcellona, in cui l’allieva di Melissa Comin De Candido è stata protagonista di una prestazione destinata a rimanere nella storia della disciplina, rimontando dalla quarta piazza al gradino più alto sulle note di “Somewere over the rainbow“. “Un capitolo della mia vita durato 23 lunghi anni! Sono state Giornate intense e ricche di emozioni sia per gli articoli usciti che per aver condiviso finalmente con tutto il mondo la mia decisione che, dopo anni di ponderate riflessioni, hanno portato a questa… Fiera e felice di ciò che sono stata e di quello ...

