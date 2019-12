Passione Musica | gran finale con l’Orchestra Partenopea

Leggi la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 dicembre 2019) Con “”,concerto del, si conclude venerdì 20 dicembre, alle ore 18, al Teatro Salvo D’Acquisto di via Morghen (Napoli), la quarta edizione della rassegna promossa dall’Unione Musicisti e Artisti Italiani, in programma. La serata si snoderà lungo un percorsole tra idi classici della canzone napoletana.è formata da Marianna Corrado (voce), Marcello dei Panama (voce), Antonello Cascone (piano), Alessandro Tumolillo (violino), Simone Picella (chitarra), Lorenzo dei Panama (keyboards e chitarra), Sasà Pelosi (basso), Romeo Barbaro (voci e tammorre), Mauro D’Ambrosio (batteria). Arrangiamenti e direzionele del M. Antonello Cascone. L'articoloconproviene da Ildenaro.it.

