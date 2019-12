Parma | la tenuta difensiva della squadra di D’Aversa

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ildi D’Aversa ha un baricentro molto basso. Non è facile trovare spazi contro unache si difende così bassa Settimo in campionato, ilè una delle sorpresestagione. La vittoria del San Paolo esprime bene le caratteristichedi D’Aversa: blocco difensivo basso e ripartenze letali. La slide sopra mostra una situazione tipica. Ilsi difende molto passivo dietro, con file strettissime. E’ difficile riuscire a trovare spazi contro unacosì prudente e schiacciata dietro. Da segnalare il lavoro difensivo di Kulusevski, che in fase di non possesso si schiera largo a destra. Leggi su Calcionews24.com

