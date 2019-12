Paolo Mari | ecco com' è diventato l' idraulico nud0 del Grande Fratello 2009 video

Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Girava totalmente nudo per la casa del. A dieci anni di assenza dalla televisione,, concorrente del reality di Canale 5 nel 2o09, è stato ospite dell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso. L', espulso dalla trasmissione per aver violato le regole del programma, si è confessato nel talk show di Canale 5, rivelando alcuni dettagli sulla vicenda dell'epoca e sui suoi risvolti clinici: Sono stato seguito per qualche anno dopo. Ho avuto un periodo di forte depressione, avevo un disagio sociale che ho manifestato, purtroppo, davanti a molte persone. Questa esperienza, abbastanza toccante a livello psicologico, mi ha fatto buttare fuori. Una settimana dopo sono stato ricoverato con un trattamento sanitario obbligatorio, sono stato dichiarato aggressivo. Eroviolento, anche se non ho mai fatto male a nessuno, solo a me stesso. La conduttrice ha ...

SimonaCroisette : RT @missbuonanotte: Paolo Mari Sembra la versione pazza di Lino Guanciale. #noneladurso - MICIO7BEAR : RT @LiveNoneladUrso: 10 anni fa Paolo Mari si spogliava completamente davanti alle telecamere del Grande Fratello! Oggi ne parla a Live #no… -