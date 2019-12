Panificio chiuso a Milano | trovati escrementi di topi e piccioni sulla farina

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019)eddi topo tra la: è lo scenario che si sono trovate davanti le forze dell’ordine, in undi. I volatili passeggiavano in mezzo ai sacchi e glierano sparsi su tutte le superfici del laboratorio. Qui si producevano pane e piadine, venduti poi ai grossisti che a loro volta si occupavano di rifornire i ristoranti di kebab della zona.neldei kebab Non è passato molto tempo dall’ultima scena dell’orrore verificata nel cortile di un palazzo, in cui alcuni macellai si occupavano di tagliare la carne in mezzo all’immondizia. Ora il protagonista di una storia altrettanto raccapricciante è un laboratorio in città. Era un cittadino egiziano di 44 anni a gestire il locale in via Guerzoni 9. Dopo il blitz dei carabinieri della Stazione Porta Sempione insieme ai militari del Nas (Nucleo ...

