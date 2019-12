Pallanuoto | World League 2019-2020 | l’Italia sfiderà a marzo nei quarti di finale la

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Va a delinearsi il quadro per la fase ad eliminazione diretta per quanto riguarda ladimaschile a livello europeo. Oggi il convincente successo della Nazionale italiana a Civitavecchia con la Georgia ha assegnato agli azzurri il pass con la prima piazza nel raggruppamento A. Già decisa anche l’avversaria del Settebello per il quarto di, che si svolgerà il prossimo 17a Bari. A scontrarsi con l’Italia sarà la Russia: i russi oggi si sono imposti ai rigori sulla Francia, spuntandola proprio nello scontro diretto nel Gruppo B, che comprende anche l’Ungheria. In palio, oltre all’accesso alle semifinali, anche il pass per le Superfinal diin programma dal 23 al 28 giugno. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ...

