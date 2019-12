Pallanuoto | World League 2019-2020 | il Settebello sfida la Georgia | la vittoria vale i

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ultimo appuntamento ufficiale di questoda sogno per la Nazionale italiana di. Il, campione del mondo in carica, scende in acqua oggi alle 19.00 in quel di Civitavecchia per la seconda giornata del girone preliminare di: gli azzurrino al PalaGalli la, squadra cenerentola del raggruppamento. Un match assolutamente da vincere: il successo odierno (difficilmente in discussione) varrebbe la qualificazione diretta al prossimo turno, cioè alla fase ad eliminazione diretta (si parte dai quarti di finale). Vogliono vincere e convincere gli azzurri di Sandro Campagna, reduci dalla bellissima partita giocata circa un mese fa in terra greca (battuti 9-6 a domicilio gli ellenici). Figlioli e compagni in questi giorni hanno partecipato alla consegna dei Collari d’Oro del CONI al merito sportivo ed ora vogliono mettere la ciliegina sulla ...

