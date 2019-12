Pallanuoto | World League 2019-2020 | goleada del Settebello sulla Georgia Agguantata la

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tutto come previsto. Nell’ultimo appuntamento ufficiale di questodavvero da ricordare, il secondo incontro della fase preliminare di, ildà spettacolo davanti al festante pubblico del Pala Galli di Civitavecchia: la, un avversario di livello nettamente inferiore, è battuta per 14-3. Giornata mostruosa per un Francesco Di Fulvio apparso in gran spolvero, di gran lunga Man of the Match (addirittura sei le sue reti). Con questo successo, il secondo in due incontri (eccellente il primo in casa della Grecia), è già certa la conquista del primo posto del raggruppamento e dunque il passaggio ai quarti di finale, con la fase ad eliminazione che si svolgerà a marzo. Il riscaldamento interrotto a causa di una premiazione antecedente il match ha fatto far molta fatica alnel primo quarto. 1-0 allo scadere con la rete di Di Somma in ...

