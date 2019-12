Pallanuoto, bis dell’Italia in World League: Georgia battuta e quarti conquistati (Di martedì 17 dicembre 2019) Pallanuoto, World League maschile: Italia-Georgia 14-3. Netto successo degli uomini di Campagna che hanno conquistato il pass per i quarti. CIVITAVECCHIA – Pallanuoto, World League maschile: Italia-Georgia 14-3. Secondo successo per il Settebello che ha ottenuto il pass per i quarti di finale della competizione. Una partita dominata da parte della squadra dei ragazzi di Campagna che ora ritorneranno in campo il prossimo 18 marzo contro la Russia a Bari. Soddisfatto nel post gara il commissario tecnico, Alessandro Campagna: “Mi aspettavo un primo tempo difficile dopo i festeggiamenti dei giorni scorsi. Nel secondo siamo riusciti a giocare come sappiamo. La condizione non è ottimale e quindi abbiamo ampi margini di miglioramento“. Il resoconto del match Non è stata una partita semplice per gli azzurri che nel primo tempo hanno pagato l’avvicinamento ...

