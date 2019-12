“Pagliaccio!” Diana Del Bufalo | attacco frontale a Paolo Ruffini | è guerra aperta

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il gossip sulla rottura traDelera diventato, già da alcuni mesi, una certezza. Sul profilo social di, compare un post esplicito su quel che possa essere accaduto tra i due attori: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io enon stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui… tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me”. E ancora: “Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi ...

novasocialnews : Diana Del Bufalo: 'Ogni pagliaccio torna nel suo circo'. Frecciatina per l'ex Ruffini? #novasocialnews #nonstopnews… - LadyNews_ : #DianaDelBufalo attacca il suo ex #PaoloRuffini: 'Ogni pagliaccio torna nel suo circo' - Italia_Notizie : Diana Del Bufalo, continua lo sfogo per la fine della storia con Paolo Ruffini: “Ogni pagliaccio torna nel suo circ… -