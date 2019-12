Padula | museo archeologico della Lucania Occidentale | siglato importante accordo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- Valorizzare ilubicato nella Certosa di San Lorenzo a. È questo l’obiettivo dell’di collaborazionestamane tra il Comune di, l’Università Federico II di Napoli e la Provincia di Salerno. Una vera e propria task force sui beni culturali di professionisti ed esperti messa in campo per valorizzare il patrimoniodel Vallo di Diano che si inserisce nell’ambito delle attività di ricerca che vede la stipula di una convenzione tra il settore musei e bibliotecheProvincia di Salerno, il centro interdipartimentale di studi per la Magna Grecia e l’Università degli studi di Napoli Federico II, finalizzata allo studio di alcuni settorinecropoli di Sala Consilina esplorati negli anni ’50 e ’60 dalla direzione dei Musei Provinciali ed i cui contesti funerari sono ...

