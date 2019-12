Padre, madre e neonata trovati morti

Tre persone,di 38 anni,di 26 anni e figliadi due mesi, sono state trovate morte nel loro letto in un appartamento a Labico, vicino Roma. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma probabilmente si tratta di esalazioni da monossido di carbonio. Nella stanza è stato trovato un bracere che la famiglia utilizzava per scaldare Le tre vittime sono originarie della Nuova Guinea.(Di martedì 17 dicembre 2019)