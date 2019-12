Padova | studentessa contrae l’Hiv durante la ricerca per la tesi | causa a due atenei

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) La vicenda di unadiche sette anni fa ha contratto l'Hiv mentre preparava la suadi laurea. Analisi successive hanno confermato che il virus che ha nel suo corpo non è quello circolante tra gli uomini, ma è identico a quello costruito in laboratorio. E ora chiede che venga fatta giustizia chiamando indue, uno italiano ed uno straniero: "Nessuno preparò me e gli altri studenti che entrarono in quel laboratorio a quegli esperimenti".

