Oscar | “Traditore” esce da corsa miglior film straniero

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 17 dicembre 2019) E' finita laitaliana per il Best international feature, nuova definizione dell'per il. 'Il traditore' di Marco Bellocchio, che narra le vicende del pentito di mafia Tommaso Buscetta e della sua collaborazione con il giudice Giovanni Falcone, e' fuori dalla shortlist diffusa dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Una vera delusione per una pellicola che, dopo l'anteprima a Cannes, aveva suscitato molto interesse all'estero, riscuotendo gli applausi del pubblico e di gran parte della critica per la sua capacita' di discostarsi dai cliche' del "cinema di mafia" e, come ha scritto Liberation, di raccontare i personaggi "non come eroi o antieroi, ma come persone normali, a loro modo perbene, che credono ancora in un'etica all'interno di un mondo dove i valori si sono fatti sempre piu' rari, ciascuno a modo proprio e ciascuno dalla sua ...

GiulioScotto : RT @Arturo_Scotto: Un peccato. Il Traditore è un capolavoro assoluto di un regista di talento come Marco Bellocchio. Avrebbe meritato l'Osc… - Arturo_Scotto : Un peccato. Il Traditore è un capolavoro assoluto di un regista di talento come Marco Bellocchio. Avrebbe meritato… - jan_novantuno : Ieri sera, sono arrivate le prime shortlist degli Oscar. Mentre tutti parlano della categoria per il miglior film s… -