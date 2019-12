Oscar 2020 | “Il Traditore” di Marco Bellocchio è fuori | escluso dalla candidatura a

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il traditore didagli. A sentenziarlo è l’elenco (“shortlist”) ufficializzato stanotte dall’Academy contenente i 10 titoli che entreranno nella cinquina del “Best International film” (la nuova dicitura del Best Film in a Foreign Language) che verrà annunciata il prossimo 13 gennaio insieme alle altre categorie. Accanto al grande favorito Parasite di Bong Joon-ho che rappresenta la Sud Corea, si confermano in corsa diversi titoli attesi e celebrati ai principali festival, a partire da Dolor y Gloria di Pedro Almodovar (Spagna) e Les Misérables di Ladj Ly (Francia). Con loro compaiono Atlantique della giovane esordiente Mati Diop (Senegal) e ben 6 opere provenienti dall’Est europeo, quasi un record: The Painted Bird di Václav Marhoul (Repubblica Ceca), Truth and Justice di Tanel Toom (Estonia), Those Who Remained di Barnabás Tóth(Ungheria), ...

