Ora la suora pro sardine sostiene l' edilizia Lgbtqi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Suor Giuliana Galli, con la Cirinnà e Luxuria, a sostegno dellaagevolata per la comunità Lgbt. La Chiesa verso la rivoluzione dottrinale L'sta evolvendo. A Torino, per esempio, si cerca di predisporre condizioni favorevoli per la comunità. Solo che tra coloro che approvano, forse sarebbe meglio dire sostengono, questo genere di misure sperimentali c'è anche lapro "". E questo, almeno da un punto di vista dottrinale, rischia di far discutere parecchio. "TO HOUSING è il nuovo co-housing sociale a Torino che accoglie le persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali) in difficoltà e in condizioni di estrema vulnerabilità. Prima esperienza con queste caratteristiche in Italia, TO HOUSING può accogliere fino a 24 ospiti in 5 appartamenti di proprietà ATC non destinati alle graduatorie per le case popolari". Questo è ...

gavigneri : @lilly0971 @fattoquotidiano Una povera suora pentita??.. Queste 'signore eleganti' la propria dignità la pesano col… - tnklou : fossi io così diretta sempre a quest’ora sarei andata a farmi suora per la miriade di delusioni - Miro19293761 : RT @vita_valery: Battesimo di piscio e sperma per quella lurida Suo** di San** Rita! Sexy Suora Del Porno Oltraggio, stagione 2, volume 6… -