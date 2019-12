“Onorevole Natale” | arriva la canzone bipartisan di deputati e senatori | Sisto al piano

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Si sono visti per qualche settimana per affinare la versione definitiva del brano. E oggi lo hanno lanciato in vista delle Feste: si intitola Onorevole Natale ed è la) diil cui ricavato verrà devoluto alla onlus Lega del filo d’oro che si occupa di sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. Il brano è di Francesco Paolo(Forza Italia), che suona anche il. Al flauto Francesco Mulè (FI), la consulenza artistica è di Michele Nitti (M5s), alla chitarra Maurizio Buccarella (Misto) e le voci di Ylenja Lucaselli (FdI), Patty L’Abbate (M5s), Elisa Tripodi (M5s), Francesca Galizia (M5s), Maria Teresa Bellucci (FdI), Walter Rizzetto (FdI), Carmelo Miceli (Pd), Mauro D’Attis (Fi). L'articolo “Onorevole Natale”,ladial, Mulé al flauto e Buccarella alla ...

