Oltre la soglia | anticipazioni ultima puntata

(Di martedì 17 dicembre 2019) Arriva a conclusione, dopo un percorso particolarmente travagliato,la, la fiction di Canale 5 con Gabriella Pession. L', in onda questa sera, 17 dicembre, alle 23:30, svelerà il destino della protagonista e della sua relazione con Di Muro (Giorgio Marchesi).laNel primo episodio, Tosca deve affrontare Di Muro, dopo che questo ha assistito ad una sua crisi ed ha scoperto la verità sulla sua condizione psichiatrica: un confronto non facile, che metterà alla prova la loro relazione. Alessandro (Paolo Briguglia), in assenza del Primario, deve occuparsi da solo di un nuovo caso, quello di Lea (Zoe Flora Brunoro), ma anche di Barbara (Nina Torresi), che ha confessato al marito di essere attratta dal collega.lapubblicato su TVBlog.it 17 dicembre 2019 11:00.

