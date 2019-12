Olimpia Milano-Valencia | Eurolega basket 2020 | data | orario | dove vederla in tv e

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Settimana molto intensa per l’, che, dopo la difficile trasferta sul campo del Real Madrid, giovedì sera tornerà al “Mediolanum Forum” di Assago per affrontare ilnella quindicesima giornata di2019-. I precedenti tra le due squadre nell’era moderna della massima competizione continentale sono quattro, risalenti alle stagioni 2010-2011 e 2017-2018. Il bilancio è in perfetta parità (2-2), ma la peculiarità è che non è mai stato rispettato il fattore campo: l’si è sempre imposta in quel die gli spagnoli hanno fatto altrettanto nel capoluogo lombardo. L’obiettivo, dunque, per la formazione di Ettore Messina è quello di ribaltare le statistiche e ottenere una vittoria che sarebbe molto preziosa nella corsa playoff. La partita trasarà trasmessa in diretta televisiva su ...

Eurosport_IT : Vlado Micov con la tripla della vittoria! ???? L'Olimpia Milano sbanca Venezia con questo canestro pazzesco! ??… - zazoomnews : LIVE Real Madrid-Olimpia Milano Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA: Micov trascina l’Olimpia meneghini in vantagg… - wwwSPORTit : #Eurolega #basket #Milano cerca riscatto in casa dei campioni. Segui la diretta di #RealMadrid vs #Olimpia:… -