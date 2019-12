Ognuno è Perfetto seconda puntata | trama e anticipazioni 17 dicembre 2019

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019). Stasera in tv martedì 17arriva su Rai 1 la fiction con Edoardo Leo e Cristiana Capotondi. Ecco di seguito il cast completo,sulla. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING17episodio 3. Di nascosto dal padre, Rick scappa per andare da Tina, che si trova in un centro di espulsione. I due si giurano amore eterno e si scambiano anelli di fortuna. Ma la ragazza infine viene rimpatriata. Rick è in crisi e rifiuta di alzarsi dal letto. Ivan non sa cosa fare per aiutare il figlio e Alessia insiste per tornare. Solo la visita di alcuni amici dalla fabbrica riesce a smuovere il ragazzo. In compagnia dei suoi colleghi, Cedrini, Cristian, Giulia e Django, viene fuori un’idea ...

DiMarzio : ?? #Psg, #Neymar: 'Se la perfezione esiste? C'è solo Dio che è perfetto. Ognuno ha i suoi piccoli difetti' - blogstreetnews : [Fonte: tuttotv_info] Ognuno è perfetto, anticipazioni e trama, ultima puntata, lunedì 23 dicembre 2019 - AndreaAAmato : #AscoltiTv 16 dicembre tutti i dati: Ognuno è perfetto 4,6 milioni, Live (13,1%) e Report (8,9%) 2, Pan e Battista… -