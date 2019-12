Ognuno è perfetto | anticipazioni trama seconda puntata

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo il debutto da 4.6 milioni di telespettatori, martedì 17 dicembre alle 21.25 su Rai 1 va in onda ladi, la commedia che racconta l’incredibile avventura di un gruppo di ragazzi in un viaggio unico e indimenticabile, che li vede attraversare frontiere e sfidare pregiudizi. Ragazze e ragazzi con la Sindrome di Down che con smaliziato candore danno vita a personaggi forti e autentici.: terzo episodio Di nascosto dal padre, Rick scappa per andare da Tina, che si trova in un centro di espulsione. I due si giurano amore eterno e si scambiano anelli di fortuna. Ma la ragazza viene rimpatriata. Rick è in crisi e solo la visita di alcuni amici della fabbrica riesce a tirarlo su di morale, e con loro escogita un’idea folle per far tornare Tina.: ...

