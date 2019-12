Ognuno è perfetto | anticipazioni seconda puntata

Leggi la notizia su blogo

Parte il viaggio dei protagonisti di, ma gli ostacoli sono in agguato: nelladella miniserie, in onda questa sera, 17 dicembre 2019, alle 21:25 su Raiuno, Rick (Gabriele Di Bello) ed i suoi amici si mettono in marcia per raggiungere Tina (Alice De Carlo), mentre Ivan (Edoardo Leo) e Miriam (Cristiana Capotondi) sono costretti a condividere il viaggio insieme., la recensione Il rischio di cadere nel buonismo era alto, ma la fiction segue le regole di tutte le altre serie tv italiane

