Oggi la presentazione di “Happy New Christmas” | documentario dedicato a Napoli

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Si terrà questa sera ladi "Happy New Christmas",. Il ristorante Tandem, dunque, invita tutti a partecipare alla prima che si terrà alle ore 18 al Cinema Plaza, in via Kerbaker, al Vomero, quartiere collinare di, alla presenza del sindaco Luigi de Magistris.

FunzPub : Da oggi è attiva sulla piattaforma #ParteciPa 'Semplifichiamo!' la consultazione pubblica per raccogliere proposte,… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT è intervenuto oggi alla presentazione del 'World energy outlook 2019' #WEO19. Il vid… - TeresaBellanova : Le nostre produzioni agroalimentari fanno grande l'Italia nel mondo. L'ho ribadito oggi alla presentazione dell'… -