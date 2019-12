Offerte videogiochi Amazon per Natale | FIFA 20 e Days Gone tra gli sconti del 17 dicembre

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo Black Friday e Cyber Monday, lededicate all'universo geek continuano anche in vista delle festività natalizie. Con ilalle porte, il noto sito di eCommerce ha infatti messo sul piatto tutta una serie di golosiindirizzati agli appassionati di pixel e poligoni. E che, nella giornata del 172019, toccano molte delle produzioni più acclamate degli ultimi anni, alcune per altro di uscita piuttosto recente su un po' tutte le piattaforme in commercio, in particolare per PlayStation 4 e Xbox One. Senza ulteriori indugi, andiamo allora a "spulciare" insieme il catalogo online per individuare le migliori, pensate per rendere incandescente anche il periodo più freddo dell'anno grazie ad una Gaming Week diche, come dicevamo, è carica di saldi golosi. Scopriamoli subito! Unnerd con le...

Checcolin80 : New post on my blog: Amazon, offerte e sconti su videogiochi e smartphone - giafea : Amazon, offerte e sconti su videogiochi e smartphone - OptiMagazine : Offerte videogiochi #Amazon per Natale: #FIFA20 e #DaysGone tra gli sconti del 17 dicembre -