Nuovo stadio Milano | Scaroni | «San Siro? Superiamo la nostalgia»

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il presidente del Milan, Paolo, ha parlato del progetto deldi: ecco le sue parole Paolo, in un documentario della BBC sul futurodi, parla della possibilità di vedere unimpianto, al posto di San– «Stiamo progettando insieme all’Inter unnella stessa zona di San. Utilizziamo già assieme Sane vogliamo continuare a stare insieme nel. Il punto è cosa si può mantenere del vecchioper mantenere la sua memoria nel futuro. Sanl’ho visto per la prima volta più di 30 anni fa ma dobbiamo superare laperché dobbiamo andare verso il futuro non verso il passato». Leggi su Calcionews24.com

