Nuovo Stadio Milano | arriva il comunicato ufficiale di Inter e Milan

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019)unda parte di. I due club si esprimono sulla costruzione dell’impianto L’e ilhanno pubblicato, in maniera congiunta, unriguardante la possibile costruzione del. Ecco la nota delle due società in merito: “FCnazionale, ACe l’Amministrazione Comunale disi sono incontrati nuovamente oggi per un aggiornamento sul progetto di riqualificazione dell’area di San Siro e di costruzione di unper. L’appuntamento odierno segue quello dello scorso 3 dicembre. Nel verificare la possibilità di mantenere, accanto a una San Siro, anche l’impianto Meazza per un utilizzo futuro per attività sportive professionali, i consulenti hanno analizzato, come da richiesta dell’Amministrazione, una rimodulazione dell’impianto ...

FrancescoTagli : RT @FeliceRaimondo: Se come dice l'ANSA i due club stamane han spiegato al Comune perché non può esserci un SSiro rifunzionalizzato vicino… - Specialcla : @BBilanShit Io so solo che ho sempre pensato che lo stadio nuovo non ce lo faranno fare mai. Poi vedremo che succederà. - Ste_Gualdoni : RT @DiFrancescoM93: Io oggi sogno un comunicato dove, Inter e Milan annunciano di non voler più costruire il nuovo Stadio a Milano, bensì i… -