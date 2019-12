Nuova Zelanda | cane malato curato con la medicina tradizionale perde la vita

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dallaci arriva una storia che ha dell’incredibile e che ha per protagonista il povero Bobby, un Rottweiler che si è amdi cancro. I suoi proprietari hanno deciso di curarlo con la. Il piccolo è morto a 9 anni. I suoi umani sono stati condannati duramente per non averloa dovere. Bobby stava molto male. Gli era stato diagnosticato un cancro, che però non è mai statoa dovere. Il rottweiler aveva solo 9 anni quando è morto in condizioni davvero pessime. Aveva sulla zampa destra posteriore una piaga aperta e completamente ricoperta di vermi. La zampa era gonfia ed era anche deformata, proprio a causa del tumore che l’aveva colpito. Bobby era magrissimo, emaciato. Le costole e la colonna vertebrale erano ben visibili sotto la sua ...

Agenzia_Ansa : Erutta #vulcano in #NuovaZelanda, almeno 5 morti, diversi feriti, turisti dispersi. Una ventina i visitatori sull'i… - EG_Cattani : @ellyesse @ric_luigi ...e con ciò? Non funziona così anche in Canada, Australia, Nuova Zelanda? Se vuoi andare in u… - u_complete_mess : RT @bts_italiabics: ?? @Hyundai_Global ha postato un nuovo video di #JIN, #SUGA e #RM alla guida dei loro veicoli in Nuova Zelanda durante i… -