Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Unahato loper lacon un insetticida e lo ha dato alla nipote di 17 mesi, avvelenandola. È successo in Colombia, nel distretto El Cañito, giurisdizione del comune di Toluviejo, come riporta il quotidiano locale “El Heraldo“: a ingannare la donna è stato il fatto che il contenitore era effettivamente quello del medicinale che voleva somministrare alla piccola per calmare la suama all’interno era stato messo invece del Lorsban, un potente veleno usato in agricoltura contro parassiti ed erbe infestanti. Secondo quanto raccontato dal nonno, presente al momento della disgrazia, la moglie aveva un forte raffreddore motivo per cui non si è accorta che il flaconeda lei preso aveva un odore acre, ben diverso da quello di un medicinale per il mal di gola. Quando la coppia ha visto che lainiziava ad accusare difficoltà ...

Noovyis : (Nonna scambia lo spray per la tosse con l’insetticida: bambina muore avvelenata) Playhitmusic - - essecia : Nonna scambia insetticida per sciroppo e uccide nipotina di 17 mesi - Corrierearezzo : La nonna scambia l'insetticida per uno sciroppo: lo dà alla nipotina di 17 mesi che ha la tosse e la uccide - Corr… -