Non ha mai lavorato La madre di Luca replica a Anastasiya | Non

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Non ci sta ad essere insultata da. Concetta Galati, la mamma del giovane ucciso a Roma con un colpo di pistola alla testa ha così commentato le frasi pronunciate dalla ragazza (“Ladinon ha mai, non ha mai fatto nulla”): “Le brutte parole utilizzate dasi commentano da sole. In tutti questi anni non mi ha mai detto nulla di simile. Io, mio marito Alfonso e tutta la nostra numerosa famiglia non intendiamo rispondere ad insulti provenienti da una ragazza di 25 anni che per anni ha frequentato la nostra casa”.Le frasi sono state pronunciate dadurante una telefonata a un’amica: “Ladinon ha mai, non ha mai fatto nulla”. E ancora: “Poi quella c’ha una famiglia piena di calabresi ignoranti, non si sa da dove vengono”. Riferendosi al ristorante della ...

matteosalvinimi : Bloccata in Senato la vergognosa norma sulla coltivazione e la distribuzione di “droga di Stato”. NO allo Stato spa… - LucaBizzarri : La cannabis light, tecnicamente, non è droga. Tranquilli, i ragazzi non compreranno mai droga dallo stato, continue… - matteosalvinimi : #Salvini: La metà delle volte che andavo in una città per Comitato Sicurezza e Ordine Pubblico stavo talmente atten… -