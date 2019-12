Nissan “corre” con maratona di Roma per mobilità a zero emissioni

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019), 17 dic. (askanews) –conferma il suo impegno a favore dellaecosostenibile ed è main partner dell’Acea Run Rome The Marathon che si correrà il 29 marzo 2020 nella Capitale. La manifestazione quest’anno, presentata all’Ara Pacis, ha una nuova veste: punta ad essere sempre più internazionale e guarda al futuro pur mantenendo il suo fascino unico con un percorso storico che attraversa la storia dicon i suoi 42,195 km da via dei Fori Imperiali attraverso i principali luoghi di interesse storico e culturale. La sindaca Virginia Raggi: “Un appuntamento importantissimo quello delladi, quest’anno completamente rinnovata. L’appuntamento è il 29 marzo, siete tutti invitati per correre 42 km nel percorso più bello del mondo”.per l’occasione presenterà le sue novità e soluzioni a sostegno della ...

