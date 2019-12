Nino Frassica all’inaugurazione della mostra “Look&Allucc”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ci sarà anche un intervento di, il comico più amato dagli italiani,LOOk&ALLUCC, del giornalista Gabriele Bojano, mercoledì 18 dicembre alle ore 18.30 nei localigalleria sala pose CAMERA CHIARA in via da Procida, 9, nel centro storico di Salerno. La, che può essere visitata fino al 23 dicembre, ospita quindici pannelli, con una selezione delle immagini più curiose di mise stravaganti tra le centinaia proposte in tre anni sui social. “Chiamarlaè un po’ troppo pretenzioso – spiega Bojano – piuttosto si tratta di un piccolo e innocuo divertissement, una specie di trattato sociologico per immagini di quello che siamo diventati assecondando le mode e i modelli imposti dal consumismo”. “Il tratto comune di queste immagini – interviene Armando Cerzosimo, ...

