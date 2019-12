Leggi la notizia su lastampa

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il film che ripercorre la vicenda del pentito di Cosa nostra Tommaso Buscetta non concorrerà per il premio a miglior film straniero

provinciapavese : Niente corsa all’Oscar per “Il traditore” di Marco Bellocchio: è fuori dalla shortlist per il miglior film stranier… - AnkerJespersen : RT @ParamountItalia: Niente da fare per il candidato italiano, continua invece la corsa per Parasite e Dolor y gloria #IlTraditore #Oscars2… - Matedelu : Niente corsa all’Oscar per “Il traditore” di Bellocchio: è fuori dalla shortlist - La Stampa -