NBA 2019-2020 | i risultati della notte 17 dicembre | Giannis ne mette 48 | ma dopo 18

(Di martedì 17 dicembre 2019) NellaNBA è successo quello che nessuno avrebbe mai immaginato. I Milwaukee Bucks,18 successi consecutivi, cadono tra le mura amiche contro i Dallas Mavericks privi di Luka Doncic nonostante unAntetokounmpo da 48 punti con 18/31 dal campo. Decisivi, per i texani, i 26 con 12 rimbalzi di Kristaps Porzingis e i 26 in uscita dalla panca di uno scatenato Seth Curry. Risultato finale 120-116 per i Mavs. Per quanto concerne le altre sei partite che si sono giocate durante la nottata, i Washington Wizards, trascinati da un Bradley Beal da 35 punti, hanno vinto 133-119 sul campo dei Detroit Pistons. 133 punti anche per i Toronto Raptors che trionfano di 20 in casa contro i Cleveland Cavaliers. Migliori in campo un Pascal Siakam che ne33 e un Kyle Lowry che sforna una doppia doppia da 20 punti e 11 assist. Houston vince di due, 107-109, il derby texano ...

