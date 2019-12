Naturist Tour: la prima visita guidata per nudisti in Italia (Di martedì 17 dicembre 2019) Il Naturist Tour è la prima visita guidata in tutta Italia in cui si visita una mostra totalmente nudi, proprio come l’artista alla guida. Al Padiglione d’arte contemporanea di Milano sarà quindi possibili visitare la mostra “Storie dagli antipodi” in programma per Dicembre 2019 – dedicata all’arte australiana – senza vestiti, per abbattere qualsiasi barriera fisica tra chi guarda e l’artista. Naturist Tour: la prima visita guidata per nudisti Una nota del museo spiega lo scopo di questa esperienza. “L’opera inverte il tema della nudità nella storia dell’arte e mette in discussione la relazione dello spettatore con l’architettura spazialmente confinata della galleria bianca, esplorando la nudità come ulteriore soluzione a questo approccio e all’interpretazione dell’opera”. Sarà quindi curioso capire cosa accade a un gruppo di ...

Leggi la notizia su notizie

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Naturist Tour