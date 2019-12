Nathaly Caldonazzo | dramma a Storie Italiane | “Perseguitata da uno stalker”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 17 dicembre 2019)vittima di stalking: “Sono odiata da una persona” E’ da poco terminata una nuova puntata didi Eleonora Daniele. E nella seconda parte della trasmissione la conduttrice ha intervistato l’ex protagonista di Temptation Island Vip,, la quale ha fatto una rivelazione choc che ha lasciato tutti davvero senza parole. Cosa ha detto? L’ex fidanzata di Andrea Ippoliti ha rivelato per la prima volta in Tv di essere perseguitata da uno stalker ormai da oltre 14 anni: “Ho provato a denunciarlo, ma se non hai segni torni a casa…Bisognerebbe essere più duri…” Successivamente Eleonora Daniele ha chiesto alla donna qualche informazione in più su questo uomo. E a quel punto, pur evitando di fare il suo nome, ha dichiarato schiettamente: “Sono odiata da ...

