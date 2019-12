Natale alle porte | addio all’ansia da regali con gli acquisti on line con carte

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019)è ormai. E alla corsa aisi avvicinabattute finali, con le ultime scelte dei doni per parenti e amici. Scelte che avvengono sempre più sulle vetrine on. Ma cosa regaleranno quest’anno gli italiani? Secondo l’Osservatorio Compass, tra iche gli italiani desiderano ricevere sotto l’albero troviamo abbigliamento, calzature e accessori (41%), specialmente per gli under 35 (51%). Ma di certo, appunto, circa un terzo degli italiani comprerà i propriesclusivamente on(32%) soprattutto per acquistare biglietti per concerti ed eventi (con l’80% che li acquisterà on), viaggi e biglietti aerei (76%), videogiochi (75%), ma anche i prodotti di telefonia (63%) e i televisori (55%). Una scelta, quella degli italiani per i pagamenti digitali, ‘figlia’ dell’avanzamento della tecnologia e della sicurezza dei ...

RaiTre : A Natale una prima serata con il Maestro @eziobosso, dedicata alla musica e alla vita del compositore che più amò q… - juventusfc : Una grande festa di Natale bianconera con tutta la famiglia Juventus alle OGR di Torino brindando con… - modenavolley : Avete notato qualche orsetto spuntare nei nostri social questa settimana? ?? Niente paura, non siamo impazziti...il… -