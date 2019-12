Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 dicembre 2019)2 tornerà su Netflix e ora sono state condivise lee ladi uscita prevista in streaming.2 ha finalmente lee unadi uscita: il 13 febbraio 2020 le puntate inedite saranno infatti disponibili in streaming su Netflix. Diego Luna sarà nuovamente il protagonista della seconda stagione con il ruolo di Miguel Ángel Félix Gallardo, leader del gruppo di narcotrafficanti di Guadalajara e fondatore del moderno spaccio di droga messicano. Nel cast ditornerà poi Scoot McNairy nella parte di Walt Breslin, un agente della DEA i cui metodi non sempre seguono le regole. Ecco le: Nella seconda stagione si seguiranno poi i piani e la corruzione esistenti ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Narcos: Mexico 2, le prime foto e la data di uscita! - silversflint : It's been 84 years ma finalmente abbiamo una data per la s2 di Narcos Mexico (e per rivedere Diego Luna) - Rogue1movie : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Narcos: Mexico – Prime foto della stagione 2 con Scoot McNairy e Diego Luna -