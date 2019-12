Napoli | pranzo di Natale e musica in Galleria per 250 senzatetto

Leggi la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Mangiare qui inè una bella festa. Molti di noi sono in difficoltà, viviamo e mangiamo in strada. Oggi possiamo stare con tanta gente e ascoltare”. A parlarci è Nunzio, un giovanenapoletano che oggi, insieme ad altre 250 persone, ha partecipato a undi solidarietà nellaUmberto I. Il consueto appuntamento deldidel teatro San Carlo quest’anno si è infatti svolto fuori al Massimo partenopeo, nellache durante tutto l’anno diventa la casa di molti clochard. “È un appuntamento che riempie il cuore di gioia – ha spiegato alla Dire la soprintendente del San Carlo Rosanna Purchia -. Da anni apriamo il teatro a queste persone ma su richiesta della Caritas e dei ristoratori siamo usciti fuori dalle mura del San Carlo, per donare un po’ di amore e calore”. L’iniziativa, ...

