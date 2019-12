Nano-fogli di grafene catturano nuovi contaminanti nell’acqua potabile

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tra le molte fragilità delle nostre risorse idriche vi è la presenza di nuove sostanze potenzialmente dannose che richiedono efficaci soluzioni per la depurazione. Una nuova tecnologia, che impiega ilper potenziare le membrane filtranti polimeriche, è stata messa a punto dai ricercatori dell’Istituto per la sintesi organica e fotoreattività (Cnr-Isof) e dell’Istituto per la microelettronica e microsistemi (Cnr-Imm) del Consiglio nazionale delle ricerche, in collaborazione con la svedese Chalmers University e pubblicata sulla rivistascale. Filtro di materiale composito ossido di– polisulfone (GO-PSU) “Combinandodi ossido di(GO) con membrane di polisulfone e derivati (PSU)”, spiegano Manuela Melucci e Vincenzo Palermo di Cnr-Isof, coordinatori del team di ricercatori che ha svolto la ricerca nell’ambito del progetto ...

G3RTM4RT : @giuliaselvaggi2 #Carbone alla Iotti non le arriva nemmeno al giro vita, l'unica cosa che può fare questo nano dell… -