Nadia Toffa | la mamma | “Primo Natale senza lei | la sento accanto”

(Di martedì 17 dicembre 2019) La madre di, Margherita, ha aperto il suo cuore a proposito del dolore provato per questo primosua figlia, la conduttrice scomparsa il 13 agosto per un tumore.: la madre Per Margherita Rebuffoni quello del 2019 sarà il primosua figlia,. La madre della conduttrice, che finora ha vissuto il suo dolore nel massimo riserbo, ha dichiarato più volte di voler portare avanti il messaggio di sua figlia, e di fare in modo che quante più persone possibili rispettino il volere di. “Mi sembra di averla accanto”, ha dichiarato la donna, rivelando checredeva nella reincarnazione e che delamava la spiritualità più che gli interni commerciali. La donna ha anche raccontato che il fidato bassotto della conduttrice scomparsa (che adesso vive con lei) si chiama Totò per un motivo ben preciso: ...

