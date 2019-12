Muore la figlia | le urla della mamma disturbano i pazienti | “Zitta scimmia”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) Una bimba di appena sei mesi ha perso la vita sabato 14 dicembre, vittima probabilmentecosiddetta morte in culla. La, una donna nigeriana residente in via Maffei a Sondrio, si è accorta che la piccola non stava bene, non respirava normalmente ed è scesa in strada per chiedere aiuto. Arrivata al Pronto soccorso, la bambina versava in gravi condizioni e medici che l’hanno presa in cura non hanno potuto salvarle la vita. Poco dopo al nosocomio è arrivato anche il papàneonata, avvisato dalla madre, e i genitori hanno purtroppo ricevuto la terribile notizia. La loro piccola era morta. La salma è rimasta nell’obitorio del nosocomio sondriese, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Probabilmente, sul corpicinopiccola, verrà effettuata l’autopsia. I carabinieri di Sondrio indagano per capire la causa del decesso. ( dopo la ...

stefanomischia : RT @LaSkilly: Quando le urla di una madre davanti alla figlia di 5 mesi che muore danno fastidio. Le è morta la bambina di 5 mesi, razzisti… - Monica79811279 : RT @ilriformista: Vergogna senza fine a #Sondrio, le urla di dolore della donna e i commenti orribili dei presenti - LEOREDBARON : RT @LaSkilly: Quando le urla di una madre davanti alla figlia di 5 mesi che muore danno fastidio. Le è morta la bambina di 5 mesi, razzisti… -