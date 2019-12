Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – E’ morto ilessore, medico di caratura nazionale, persona molto stimata – in particolare – in città. Il commiato delVincenzo Napoli: “Esprimoondo dolore e l’unanime cordoglio della Civica Amministrazione e della Cittadinanza tutta per la scomparsa dell’amatissimoessore. Salerno perde oggi uno dei suoi figli migliori e più illustri che ha onorato laessione medica e la ricerca scientifica ottenendo meritatissimi riconoscimenti nazionali ed internazionali. La sua fama di medico e scienziato è stata seconda soltanto alla sua straordinaria umanità e generosità che lo metteva a totale servizio del paziente sempre al centro della sua vita e della sua attività.è stato medico,essore universitario, scienziato, animatore ...

anteprima24 : ** Muore il prof. Antonello #Crisci. Il #Sindaco: 'Lo ricorderemo solennemente' ** - elenaliviapenna : Ogni volta che una piazza si riunisce contro l’odio odiando, una prof. di filosofia muore. La mia sicuro. - giannigosta : Lutto a Caserta. Muore la Prof.ssa Vanna Lagana’ -