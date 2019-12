Municipio VI | Nanni | vanno rispettati impegni presi per Parco Adelandia

Municipio VI – Nanni : giunta e maggioranza 5S allo sbando : Municipio VI – Nanni: giunta e maggioranza 5S allo sbando – “Consiglio che cade per assenza del numero legale, presidenti di commissione assenti su delibere di loro competenza, mancato rispetto delle quote rosa in giunta, le interrogazioni alle quali non viene data risposta, sono solo alcune vicende che danno l’idea di un Municipio ormai allo sbando”. Così in una nota Dario Nanni consigliere del VI ...

Municipio VI – Nanni : No a chiusura ostetricia a Roma Est : Municipio VI – Nanni: No a chiusura ostetricia a Roma Est – “Mi auguro che venga scongiurata la chiusura del servizio di ostetricia del presidio della Asl Rm 2, in Via Tommaso Agudio, a Villaggio Prenestino”. Così in una nota Dario Nanni, consigliere del VI Municipio. “In quel presidio si sono svolti per anni servizi essenziali per le donne, come il corso pre-parto, il sostegno all’allattamento, il servizio ...

Municipio VI – Esposto di Nanni su impianto biomasse : Municipio VI – Esposto di Nanni su impianto biomasse – “Oggi ho presentato tre esposti alla Polizia Locale e ai Dipartimenti Comunali della Tutela Ambientale e della Mobilità, per avere un parere rispetto alle loro competenze sull’ipotesi di apertura di un impianto di biomasse in VI Municipio”. Così in una nota Dario Nanni Consigliere del VI Municipio. “Nello specifico ho richiesto alla Polizia Locale e al ...

Municipio VI – Nanni chiede convocazione commissione per mancato rispetto di parità di genere : Municipio VI – Nanni chiede convocazione commissione per mancato rispetto di parità di genere – “In attesa dell’intervento del Prefetto, oggi ho presentato richiesta formale di convocazione della commissione pari opportunità sulla vicenda del mancato rispetto della parità di genere nella Giunta municipale”. Così in una nota Dario Nanni, consigliere del VI Municipio. “Ricordo al presidente del Municipio che ...

Municipio VI – Nanni : intervenga prefetto su violazione parità di genere in giunta : Municipio VI – Nanni: intervenga prefetto su violazione parità di genere in giunta – “Questa mattina ho protocollato una richiesta al prefetto al quale chiedo d’intervenire per il mancato rispetto di quanto previsto per legge da parte del Presidente del VI Municipio, ovvero il rispetto della parità di genere nella composizione della giunta municipale, ad oggi composta da cinque uomini e due donne, nonostante la legge preveda la ...

