Motomondiale | Andrea Iannone sospeso dalla Fim per sospetto doping

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di martedì 17 dicembre 2019)e' stato temporaneamenteFederazione Internazionale di Motociclismo ai sensi del Codice antiFim.

Italpress : IANNONE SOSPESO DALLA FIM PER SOSPETTO DOPING - corsedimoto : CASO IANNONE - Andrea Iannone sospeso per doping sine die. 'Non ne sapevo niente, tifosi e Aprilia state tranquill… - dianatamantini : MOTOGP - Andrea Iannone sospeso dopo aver fallito un test antidoping. Alcuni esami infatti hanno rilevato la presen… -