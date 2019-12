MotoGP | Andrea Iannone positivo agli anabolizzanti! Il pilota sospeso dalla FIM

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ha dell’incredibile la notizia che arriva dal mondo delle due ruote, in particolare dal Circus dellaitaliano dell’Aprilia, è statopreventivamenteFederazione Internazionale del Motociclismo per essere risultatoa un controllo antidoping svolto a Sepang (Malesia). Si parla di steroidi anabolizzanti. Una novità clamorosa perché nel mondo delle due ruote è cosa rara. Il prelievo, stando a quanto riportato da gazzetta.it, è stato svolto il 3 novembre scorso. Il campione di urina diè stato analizzato dal laboratorio Wada di Kreischa (Germania) ed è arrivato il risultato inatteso. Il centauro nativo di Vasto, quindi, è stato, come detto, secondo l’articolo 7.9.1 del codice antidoping previstoFIM. “The Maniac” ora ha la possibilità di chiedere l’analisi del campione B, sempre ...

